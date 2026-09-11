El Zoosanitario atenderá los avisos vecinales en 72 horas tras reforzar sus recursos

Así lo ha detallado Lugo durante la sesión de la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno local que ha tenido lugar este viernes, en respuesta a la pregunta formulada por el grupo Con Podemos-IU relativa a la situación del Servicio Zoosanitario Municipal.

En este sentido, ha destacado el incremento presupuestario destinado a este servicio, que ha pasado de 83.000 euros en 2023 a 500.000 euros anuales en 2026, y ha subrayado que este último es "el mayor contrato" de estas características registrado por el Ayuntamiento.

El responsable ha reconocido que se trata de un servicio "esencial" que requiere "la importancia que merece y necesita", por lo que ha señalado que el Ayuntamiento está llevando a cabo una actuación integral para atender las necesidades de los ciudadanos en materia de control de plagas, mejorar las condiciones de los trabajadores y garantizar el bienestar de los animales.

Así las cosas, ha negado que existan "más de 700 avisos pendientes" por parte de la ciudadanía, al explicar que son "repetidos por parte de los mismos ciudadanos o ciudadanos de la misma zona" y que otros no han sido dados de baja. Además, ha destacado que, actualmente, la Plataforma de Gestión Integral de la Ciudad de Sevilla (PGICS) no ofrece una "visión real" de las actuaciones requeridas por los ciudadanos.

Sobre el control del avispón oriental, Lugo ha lanzado un mensaje de "tranquilidad", al mencionar que "no es especialmente más peligrosa que la abeja o avispa común". No obstante, ha explicado que se está actuando "directamente en los avisperos" situados en edificios, calles y otras zonas públicas, con el objetivo de erradicarlos de cara al mes de octubre.