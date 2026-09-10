Alcalá de Guadaíra acoge la Liga Burger del 10 al 13 de septiembre

El recinto ferial de Alcalá de Guadaíra acoge del 10 al 13 de septiembre una nueva edición de la Liga burger. Durante cuatro días, vecinos y visitantes, podrán disfrutar de una experiencia gastronómica y de ocio única en un formato que combina food trucks, música en directo, amplia zonas de veladores, y mucho más.

Así lo ha explicado la delegada municipal de Comercio y Juventud, Paula Fuster, quien ha puesto en valor que Alcalá sea una de las ciudades elegidas para este evento y ha invitado a la ciudadanía a participar de esta iniciativa de ocio que se suma a las múltiples actividades con las que cuenta la ciudad, tanto de iniciativa municipal como privada.

Además, para completar la experiencia, los asistentes podrán disfrutar de food trucks de helados caseros, y menús atractivos para los más pequeños, además de música en directo y Djs durante los cuatro días. La entrada al recinto es libre y gratuita.

Actuaciones en directo

Jueves día 10, Vinilo´S - Los Auténticos

Viernes 11, Tributo a Madonna

Sábado 12, DJ Set Nocomun y El Último de Triana (Tributo a El Último de la Fila y a Triana)

Domingo13, DJ Set con Robert Farrell