Ayuntamiento y GetYourGuide firman un acuerdo para promover un modelo turístico equilibrado

El acuerdo ha sido suscrito de manera oficial por Angie Moreno, delegada de Turismo del Ayuntamiento, y Toni Bennasar, director regional de España y Portugal para GetYourGuide. El objetivo principal de esta colaboración es remarcar el conjunto del patrimonio cultural de la capital andaluza y mejorar la gestión de flujos turísticos, como explica el Consistorio en una nota de prensa.

Para ello, GetYourGuide compartirá de forma periódica con la entidad local información agregada sobre el comportamiento, las tendencias y las preferencias de los usuarios. Esta aportación de conocimiento estratégico servirá para comprender mejor las dinámicas del viajero y apoyar al consistorio en la toma de decisiones para la gestión inteligente del destino.

"El turismo es la actividad que mayor impacto genera en Sevilla en términos de renta y empleo y, precisamente por su importancia, tenemos la responsabilidad de gestionar su crecimiento con planificación, equilibrio y una visión a largo plazo", ha señalado la delegada de Turismo y Cultura.

En este sentido, Angie Moreno ha añadido que se trabaja para hacer compatible la actividad turística con el día a día de la ciudad, "buscando un equilibrio entre residentes y visitantes". En este sentido, "acuerdos como este nos ayudan a conocer mejor cómo se comporta el turismo y a tomar decisiones que contribuyan a un desarrollo sostenible de Sevilla y, sobre todo, al bienestar de quienes viven en ella".

En paralelo, ambas partes desarrollarán de forma conjunta iniciativas de comunicación y marketing orientadas a promover una oferta más diversa, contribuyendo a la difusión del patrimonio cultural y la oferta turística de Sevilla. Esto incluye la creación de campañas digitales destinadas a incentivar las visitas a "recursos menos saturados y fomentar prácticas que respeten el entorno urbano".

Además, GetYourGuide se implicará de manera activa en dar visibilidad a los eventos culturales estratégicos de la agenda hispalense. La plataforma aportará su capacidad de alcance para la promoción de citas sevillanas de primer nivel como el Festival de Ópera, actividad que la plataforma ya ha patrocinado en 2025, y la Bienal de Flamenco, con quien colaboró también en calidad de patrocinador por primera vez en su edición de este año.

PREENCIA EN MÁS DE 18.000 CIUDADES

GetYourGuide trabaja para conectar a los viajeros con la esencia de cada territorio, aportando tecnología e impulsando una convivencia armónica entre visitantes y residentes. España es uno de los mercados más importantes de la plataforma a nivel mundial, y la empresa ya colabora con más de 2.200 proveedores locales para ofrecer más de 10.000 experiencias en todo el país.

Con esta firma, Sevilla se convierte en la primera ciudad de España y la segunda europea en suscribir un memorándum de este tipo con GetYourGuide, tras el acuerdo pionero alcanzado con Florencia (Italia) en septiembre de 2025 para promover un turismo más consciente y respetuoso.

A su vez, esta estrategia de colaboración directa con entidades locales también se ha visto reforzada a principios de este mismo mes, cuando GetYourGuide anunció su incorporación a la Oficina Nacional de Turismo de Alemania como miembro oficial. Ambos hitos demuestran la firme apuesta de la compañía por trabajar mano a mano con las instituciones públicas y los organismos de gestión de destinos, utilizando sus datos y alcance para dar visibilidad a experiencias diversificadas y de alto valor cultural en toda Europa.

Por último, Toni Bennasar ha declarado que desde GetYourGuide buscan contribuir de forma práctica a una gestión más equilibrada del turismo, fomentando que los flujos se diversifiquen hacia áreas menos saturadas. "Poner nuestra capacidad de análisis y conocimiento del viajero al servicio de las instituciones españolas incide de manera directa en un modelo más sostenible. A su vez, nos enorgullece actuar como altavoz internacional para la excelente agenda cultural sevillana, estrechando aún más nuestros lazos con la capital andaluza", ha añadido.