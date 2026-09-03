La Vuelta ciclista a su paso por Sevilla contará con más de 650 efectivos policiales

La etapa 17 de La Vuelta, de 185 kilómetros, se desarrolla el día 9 con salida, por primera vez, desde Dos Hermanas, a las 13,00 horas, y final en el Paseo Cristóbal Colón de Sevilla capital, junto a la plaza de toros de la Maestranza, a partir de las 17,15 horas. La prueba incluye el esprint en La Rinconada.

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado al respecto que esta etapa es una de las que tiene mayor número de localidades recorridas de la actual edición de La Vuelta, con doce municipios, "y, por lo tanto, supone un reto adicional en materia de coordinación y de cooperación".

La Guardia Civil moviliza para este acontecimiento 311 agentes más una veintena de efectivos de la Agrupación Provincial de Tráfico. El instituto armado tiene encomendadas labores tanto de seguridad ciudadana en los municipios de su demarcación, como el control de la seguridad vial.

Por su parte, la Policía Nacional cuenta con un operativo especial para garantizar la seguridad tanto de los participantes y organizadores de La Vuelta como del público asistente. El dispositivo suma 326 efectivos, incluidas las unidades de atención al ciudadano, caballería, canina y medios aéreos, entre otras.

Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen como misión vigilar, prevenir y actuar contra cualquier delito así como ante cualquier alteración del desarrollo normal de la carrera. A estos recursos se unen además las policías locales.