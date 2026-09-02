Cinco heridos por inhalación de humo y quemaduras en el incendio de Altadis

Sobre las 11 horas de la mañana numerosas llamadas alertaban al Servicio de Emergencias 112 Andalucía de las llamas y una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad en el barrio de Los Remedios, en uno de los edificios de Altadis.

Uno de los heridos es un trabajador de 22 años, que ha sido trasladado junto a otro compañero al Hospital Virgen del Rocío, por inhalación de humo y quemaduras.

Este edificio se encuentra junto a la Glorieta de las Cigarreras y forma parte del proyecto Vera Sevilla, un complejo de edificios entre ellos un hotel, oficinas, zonas verdes, parque, etc.

Precisamente una hora antes se ha presentado el proyecto por parte de la empresa y las instituciones y la Pasarela peatonal que unirá Los Remedios con el Casco Antiguo, llamada Pasarela Princesa Leonor, que contará con 140 metros de longitud. Está previsto que se entregue en los meses de marzo o abril aunque no será hasta el verano de 2027 cuando esté listo este proyecto.