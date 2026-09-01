Dos padres ebrios han sido detenidos en Sevilla por abandonar a sus tres hijos entre suciedad y cucarachas

Policía Nacional ha detenido a los padres de tres menores, de uno, tres y cinco años después de ser localizados en su domicilio sin ningún adulto y con un elevado nivel de suciedad, acumulando cucarachas y otros insectos.

Los vecinos alertaron a la Policía Nacional después de escuchar durante horas los llantos de los niños, que fueron encontrados llorando por hambre y por frío.

Los agentes no tuvieron que forzar la puerta del domicilio para entrar ya que les abrió el menor de tres años.

Policía Nacional inició un dispositivo para localizar a los padres fueron finalmente encontrados unos minutos después, en una zona próxima al domicilio y mientras consumían alcohol, por lo que los agentes procedieron a su detención.

Los tres menores fueron trasladados al Hospital Universitario Virgen del Rocío para recibir asistencia y ser sometidos a una evaluación médica. Las actuaciones han sido trasladadas a la Fiscalía de Menores de Sevilla y a los Servicios Sociales competentes.