Desmantelada una organización criminal en una falsa asociación cannábica en Nervión

La investigación se inició a raíz de las quejas vecinales por la presencia de una supuesta asociación cannábica en la que se producía un continuo trasiego de personas, algunas de ellas con apariencia de ser consumidoras habituales de sustancias estupefacientes.

La investigación permitió determinar que en su interior se desarrollaba presuntamente una actividad dedicada a la venta directa de sustancias estupefacientes. Según ha explicado Policía Nacional en una nota, ante los indicios obtenidos, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial el correspondiente mandamiento de entrada y registro del establecimiento.

Durante el registro, los agentes intervinieron más de cinco kilogramos de marihuana de distintas variedades, cerca de dos kilos y medio y más de 3.500 euros en efectivo, procedentes presuntamente de la venta de las sustancias.

La investigación permitió determinar que detrás de la supuesta asociación existía presuntamente un grupo criminal organizado, cuyos integrantes tenían establecido un reparto de funciones orientado a facilitar la actividad ilícita y la obtención de beneficios económicos.

Además, el establecimiento disponía de cámaras de vigilancia interiores destinadas a controlar la actividad y las ventas, además de contar con medidas de seguridad como una doble puerta de apertura automatizada.