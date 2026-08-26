Detenido en el aeropuerto de Sevilla por transportar kilo y medio de cocaína en su cuerpo

Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Sevilla a un hombre de 51 años por transportar en el interior de su cuerpo cerca de kilo y medio de cocaína distribuida en más de un centenar de cápsulas.

Este pasajero, procedente de Guinea Conakry y que había realizado escala en Marruecos, era sospechoso de que pudiera transportar sustancias estupefacientes. Se le realizaron las pruebas radiológicas correspondientes en un centro hospitalario y se confirmó que llevaba en su interior un centenar de cápsulas.

Una vez las expulsó, se comprobó que se trataba de cocaína y se intervinieron cerca de kilo y medio de esta sustancia.

El detenido ha sido ingresado en prisión como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.