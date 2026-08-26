DROGAS

Detenido en el aeropuerto de Sevilla por transportar kilo y medio de cocaína en su cuerpo

El detenido, un hombre de 51 años, transportaba más de un centenar de cápsulas de cocaína ingeridas.

Drogas
Drogas | Policía Nacional Sevilla

Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Sevilla a un hombre de 51 años por transportar en el interior de su cuerpo cerca de kilo y medio de cocaína distribuida en más de un centenar de cápsulas.

Este pasajero, procedente de Guinea Conakry y que había realizado escala en Marruecos, era sospechoso de que pudiera transportar sustancias estupefacientes. Se le realizaron las pruebas radiológicas correspondientes en un centro hospitalario y se confirmó que llevaba en su interior un centenar de cápsulas.

Una vez las expulsó, se comprobó que se trataba de cocaína y se intervinieron cerca de kilo y medio de esta sustancia.

El detenido ha sido ingresado en prisión como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid