Más de 1.700 conductores multados por exceso de velocidad en la provincia de Sevilla

El objetivo de esta campaña es concienciar de lo importante que es respetar las normas de circulación y las instrucciones de los agentes de Tráfico, ha destacado el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano.

Sobre todo en unas fechas en las que millones de familias "quieren volver a salvo a casa en lugar de convertir la experiencia en una tragedia".

Más de 1.700 conductores se han saltado los límites legales de velocidad en las carreteras sevillanas, un dato similar al del año pasado, ya que en torno a un 5,4% de los controlados fueron sancionados por este motivo.

Este verano de 2026, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han establecido del 3 al 9 de agosto 92 puntos de control de velocidad y se ha controlado a 31.710 vehículos con radares estáticos como dinámicos, de los que el 78,3 por ciento se han realizado en carreteras convencionales y el 21,7 por ciento en autopistas y autovías.

Toscano ha vuelto a incidir en la obligatoriedad del uso de cinturón y "alcohol y conducción cero".