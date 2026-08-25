INVESTIGACIÓN

El Hospital Virgen del Rocío recibe un premio nacional en la investigación del diagnóstico del Parkinson

El equipo del Servicio de Medicina Nuclear del Virgen del Rocío ha sido galardonado en la 42 edición del 'Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular' con el premio a la "mejor comunicación oral" al presentar una investigación y el uso de la inteligencia artificial al analizar imágenes cerebrales y mejorar el diagnóstico del Parkinson.

Redacción

Sevilla |

Investigación.
Investigación. | Europa Press

Esta distinción recae sobre un trabajo en el que se profundiza en el uso de técnicas avanzadas de imagen molecular y herramientas IA para mejorar diferenciar el Parkinson y otro grupo de enfermedades neurodegenerativas más complejas.

La presentación premiada se ha llevado a cabo por la autora de este estudio, la doctora Paula Fernández, y ha contado con la participación de los doctores José Antonio Lojo y David García.

Destaca por tanto el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla en el desarrollo de nuevos biomarcadores de neuroimagen para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas.

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