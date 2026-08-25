El Hospital Virgen del Rocío recibe un premio nacional en la investigación del diagnóstico del Parkinson

Esta distinción recae sobre un trabajo en el que se profundiza en el uso de técnicas avanzadas de imagen molecular y herramientas IA para mejorar diferenciar el Parkinson y otro grupo de enfermedades neurodegenerativas más complejas.

La presentación premiada se ha llevado a cabo por la autora de este estudio, la doctora Paula Fernández, y ha contado con la participación de los doctores José Antonio Lojo y David García.

Destaca por tanto el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla en el desarrollo de nuevos biomarcadores de neuroimagen para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas.