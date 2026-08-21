Incautadas dos armas de guerra en una operación antidroga con tres detenidos en Torreblanca

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, en el marco de la operación Siega, los agentes han realizado con cinco entradas y registros en los principales inmuebles objeto de la investigación, los cuales se encontraban ubicados en la barriada de Torreblanca.

De esta manera, el operativo policial ha comprobado que cuatro de las viviendas registradas estaban regentadas por un mismo clan familiar y destinadas al cultivo de plantaciones de marihuana tipo indoor, mientras que el quinto inmueble investigado, colindante a los anteriores, era utilizado como guardería de armas, donde se han incautado dos armas de guerra automáticas durante los registros.

Los tres detenidos han pasado a disposición judicial por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, junto con gran cantidad de sustancia estupefaciente intervenida, las dos armas de guerra y otras armas prohibidas, como una defensa eléctrica.