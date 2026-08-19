Sin fecha para la vuelta de las 100 familias desalojadas en Tomares tras el incendio de un garaje comunitario

En concreto, en estos momentos el Consistorio aloja a 36 personas y ha solicitado ubicación para otras 29 que, aunque se habían alojado con familiares, han requerido la asistencia municipal una vez conocida la prolongación del desalojo, que según una primera estimación de la empresa encargada de los trabajos, se podrá alargar entre cinco y seis semanas.

Asimismo, la administración local ha asegurado que ofrecerá asistencia habitacional a todos los vecinos afectados por este suceso, por el que 200 vecinos llegaron a ser desplazados el pasado lunes y tres personas fueron atendidas.

En contexto, el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, recibió a las 16,30 horas, una quincena de llamadas alertaron del incendio en un garaje comunitario situado en la Plaza de las Nieves.

El fuego, al parecer, comenzó en una moto y posteriormente se propagó a más vehículos, por lo que como medida preventiva, entre 200 y 300 vecinos han sido desalojados de tres bloques, cada uno de ellos con alrededor de un centenar de viviendas, según fuentes de la Policía Local.

A última hora de la noche, los residentes del bloque uno pudieron regresar a sus domicilios, quedando los habitantes de los otros dos edificios en hoteles, con familiares o bajo auxilio municipal.