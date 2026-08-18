DELITO DE ABANDONO DE MENORES

La Policía Nacional rescata en pleno agosto a un bebé del interior de un vehículo

La Policía Nacional ha rescatado a un bebé en Sevilla del interior de un vehículo estacionado en una calle de la capital, que se encontraba completamente cerrado, con los seguros de las puertas activados y una de las ventanillas parcialmente abierta, procediendo posteriormente a la detención de sus progenitores por su presunta implicación en un delito de abandono de menor. El menor fue trasladado en ambulancia al hospital.

Mar Chacón

Sevilla |

Vehículo de la Policía Nacional en Barcelona.
Vehículo de la Policía Nacional en Barcelona. | Archivo - Europa Press - Kike Rincón

El turismo se encontraba ubicado bajo la exposición directa del sol, registrándose una temperatura ambiental exterior aproximada de 40 grados, cuando un ciudadano escuchó llorar al bebé en el interior y no dudó en ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional, personándose en el lugar un indicativo para comprobar los hechos.

Una vez en el lugar, los agentes encontraron al bebe con el rostro enrojecido, prendas de vestir mojadas y congestión térmica, por lo que no dudaron en forzar el vehículo para proceder al rescate del menor, quien fue trasladado al centro de salud en ambulancia con el fin de comprobar su estado de salud.

Cuando llegaron los progenitores de la víctima, afirmaron a los policías actuantes que habían ido a comprar a un supermercado cercano, motivo por el que se procedió a su detención, por su implicación en un delito de abandono de menores.

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