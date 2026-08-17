El Virgen del Rocío llega a su máximo histórico de trasplantes y donaciones el primer semestre de 2026

La actividad del HUVR tiene además un peso determinante en el conjunto de la provincia y de Andalucía. De los 71 donantes registrados en la provincia de Sevilla, 53 corresponden a este centro, lo que representa el 74,6% de la actividad provincial. A su vez, Sevilla aporta el 29,2% de todos los donantes de Andalucía, con 71 de los 243 donantes registrados en la comunidad autónoma. En el conjunto andaluz, el Virgen del Rocío representa por sí solo el 21,8% del total autonómico.

Con estas cifras, la provincia de Sevilla alcanza una tasa estimada de donación de órganos de 71,4 donantes por millón de población, por encima de la media estimada para Andalucía, que se sitúa en 56,1 donantes por millón, consolidando un semestre histórico para la donación en toda la red provincial de Sevilla donde destacan el Hospital Universitario Virgen Macarena con ocho donantes, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe con cinco, Hospital Universitario Virgen del Valme con tres, Hospital Nuestra Señora de la Merced de Osuna con uno y Quirón Sagrado Corazón con un donante.

Uno de los elementos más destacados del balance es el crecimiento de la donación en asistolia, que en el Virgen del Rocío ha pasado de nueve donantes en el primer semestre de 2025 a 28 en el mismo periodo de 2026. También aumenta la donación en muerte encefálica, de 18 a 25 donantes. Este avance refleja la consolidación de un modelo de donación de alta complejidad, basado en la detección precoz, la coordinación entre equipos, la formación continuada de los profesionales y la capacidad organizativa del hospital para dar respuesta a situaciones clínicas especialmente complejas.

Pero, por encima de la organización y la técnica, “estos resultados expresan una realidad esencial: la confianza de la ciudadanía y la generosidad de las familias siguen siendo el

corazón del modelo de donación”, destaca Manuela Cid Cumplido, coordinadora de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

El balance del primer semestre también es especialmente positivo en donación de tejidos. El HUVR registra 55 donantes con componente tisular hasta el 30 de junio de 2026, frente a los 32 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento cercano al 72%. La donación de tejidos no solo permite salvar vidas mediante el trasplante de órganos. También puede mejorar de forma decisiva la calidad de vida de muchas personas.

Trasplantes de órganos y tejidos, nuevos hitos de alta complejidad

A los resultados en donación se suma el incremento de la actividad trasplantadora del Complejo Hospitalario Universitario Virgen del Rocío, que realizó 171 trasplantes de órganos sólidos en el primer semestre de 2026, frente a los 154 del mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento del 11%.

El centro realizó en este periodo 112 trasplantes renales, de los cuales ocho son niños, 43 trasplantados de hígado, 15 cardíacos y un trasplante intestinal. Este último supuso un nuevo hito de alta complejidad para el hospital y amplía la capacidad trasplantadora del centro dentro del sistema sanitario andaluz.

El crecimiento es especialmente destacado en el trasplante cardíaco, que pasa de nueve trasplantes en el primer semestre de 2025 a 15 en el mismo periodo de 2026. Además, ocho de estos trasplantes cardíacos se realizaron con corazones procedentes de donantes en asistolia controlada, consolidando al Virgen del Rocío como equipo pionero y con mayor experiencia de Andalucía en esta modalidad.

A estos se les suma más de 200 pacientes que recibieron un injerto óseo, piel donada del banco de tejidos para el tratamiento de grandes quemaduras y 36 pacientes que recibieron un trasplante de córnea en el Virgen del Rocío.

Destaca la intensa actividad de trasplante de progenitores hematopoyéticos, 65 pacientes recibieron un trasplante de médula, 29 fueron autólogos y 36 fueron alogénicos. A estos hay que sumar los 52 pacientes que recibieron terapia CAR-T.

Abrazar y quedarse

Bajo el lema ‘Abraza y quédate’, el Día del Donante de órganos y Tejidos recordaba este año que donar es también una forma de permanecer en la vida de otros. El balance alcanzado por el Virgen del Rocío durante el primer semestre de 2026 da pleno sentido a ese mensaje: cada donante ha dejado una huella que se transforma en tiempo, esperanza y nuevas oportunidades.

Desde la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva se subraya que estos resultados son posibles, ante todo, gracias a la generosidad de los donantes de órganos y

tejidos y de sus familias. Cada donación representa una decisión profundamente humana que permite salvar vidas mediante el trasplante de órganos y mejorar la calidad de vida de muchas personas a través de la donación de tejidos.

Agradecer el compromiso de los profesionales sanitarios y al trabajo coordinado de una red hospitalaria preparada para actuar con rigor, sensibilidad y eficacia, porque cada proceso de donación y trasplante implica a numerosos equipos: cuidados intensivos, urgencias, quirófano, anestesia, enfermería, inmunología, celadores, TCAE, laboratorios, anatomía patológica, radiología, equipos quirúrgicos, coordinación de trasplantes y profesionales responsables del acompañamiento a las familias y familiares de pacientes, equipos directivos, red de coordinación, Organización Nacional de Trasplantes y Coordinación autonómica de trasplantes.