Detenido un trabajador de la residencia de Tomares tras la muerte de un anciano

Los hechos ocurrieron el viernes 21 de agosto, cuando un conductor de un minibús que traslada usuarios del centro de mayores, recogió a varias personas y al llegar a las instalaciones, los usuarios bajaron del vehículo.

El hombre de 84 años, habría permanecido en la zona trasera del minibús, habilitada para silla de ruedas, sin que se dieran cuenta de su presencia.

Después de varias horas, trabajadores del centro lo localizaron en el interior del minibús y alertaron a los servicios de emergencia, que confirmaron su muerte.

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador e investiga a otra persona como presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave.