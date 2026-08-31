Culminan las obras de la Casa Cernuda y abrirá como Casa de las Letras de Sevilla

Las obras se iniciaron en septiembre de 2024 y dos años después junto a una inversión de 1,5 millones de euros, se han centrado en la consolidación estructural del inmueble, la renovación de cubiertas, instalaciones y revestimientos. Unos trabajos que han permitido conservar la estructura original del inmueble Uno de los principales logros de la intervención ha sido la conservación de gran parte de la estructura original de madera del edificio.

El hallazgo más singular de las obras han sido las pinturas decorativas murales originarias de la vivienda, construida en 1900, que aparecieron tras retirar los papeles pintados modernos que las cubrían. Estas pinturas, realizadas con técnica de temple, presentaban un elevado grado de deterioro y desprendimiento en el momento de su descubrimiento.

La Casa Cernuda se convertirá además en la Casa de las Letras de Sevilla, un espacio museístico dedicado a la figura y la obra del poeta. La inauguración se espera para el próximo 16 de diciembre.