COMERCIO

Ayuda de 300.000 euros para activar el comercio de barrio en once distritos de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una convocatoria pública de subvenciones de 300.000 euros para apoyar a asociaciones y federaciones de comerciantes para activar el comercio de barrio y de proximidad.

Redacción

Sevilla |

Ayudas comercio
Ayudas comercio | Ayuntamiento de Sevilla

Estas ayudas podrán solicitarse hasta el 15 de septiembre y financiar actuaciones en los once distritos de la capital. Se dirigen a incrementar las ventas en el comercio de proximidad, atraer consumidores, dinamizar zonas comerciales y mejorar la competitividad del pequeño comercio.

Según ha explicado el consistorio en una nota de prensa,

Las entidades beneficiarias podrán desarrollar con estas subvenciones campañas promocionales en los barrios, acciones de 'street marketing', concursos, iniciativas de destockaje, promociones en los puntos de venta o degustaciones. El objetivo de todas estas actuaciones es promover el consumo en los establecimientos más cercanos y convertir las zonas comerciales de los barrios en espacios con mayor actividad.

Álvaro Pimentel, delegado de comercio, ha defendido que el comercio de barrio "necesita clientes, actividad y capacidad para competir".

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