RECUPERACIÓN PATRIMONIO

Isla Mayor invierte cuatro millones de euros para recuperar patrimonio y conservar espacios naturales

Se han iniciado cuatro acciones de recuperación del patrimonio históricoy renaturalización de espacios degradados con la aportación de una ayuda directa de 4,1 millones del Gobierno de España.

Redacción

Sevilla |

Turismo Isla Mayor
Turismo Isla Mayor | Diputación de Sevilla

Esta inversión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene como objetivo revertir la degradación ambiental del Parque Nacional de Doñana.

En Isla Mayor, con 5.748 habitantes, estas subvenciones también generarán oportunidades de empleo, formación y desarrollo.

Algunas de las acciones desarrolladas en el municipio sevillano son la rehabilitación del molino San Martín, del inmueble agrario de La Gañanía y de la antigua instalación de riego conocida como bomba de la Jordana. Además, está también en marcha la renaturalización y puesta en valor de la ribera del Brazo de los Jerónimos.

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