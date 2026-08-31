Isla Mayor invierte cuatro millones de euros para recuperar patrimonio y conservar espacios naturales

Esta inversión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene como objetivo revertir la degradación ambiental del Parque Nacional de Doñana.

En Isla Mayor, con 5.748 habitantes, estas subvenciones también generarán oportunidades de empleo, formación y desarrollo.

Algunas de las acciones desarrolladas en el municipio sevillano son la rehabilitación del molino San Martín, del inmueble agrario de La Gañanía y de la antigua instalación de riego conocida como bomba de la Jordana. Además, está también en marcha la renaturalización y puesta en valor de la ribera del Brazo de los Jerónimos.