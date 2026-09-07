Más personal y más turnos en el 'Plan Colegios Limpios' del Ayuntamiento de Sevilla

Un nuevo modelo de limpieza puesto en marcha en más de un centenar de centros públicos de la ciudad. Sanz ha destacado que se trata de un servicio más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades reales.

Entre las novedades está el aumento de personal. Habrá un mínimo de 389 nuevos trabajadores para la limpieza de los 108 colegios públicos, lo que equivale a 3,6 profesionales por centro, "que duplica la plantilla actualmente dedicada a esta labor", ha dicho el alcalde de Sevilla.. Como gran novedad, se crea un turno de mañana para el personal de limpieza, inexistente hasta ahora y "reclamado durante años por las AMPA y las direcciones de los centros".

El citado plan contempla maquinaria profesional de última generación: fregadoras eléctricas, sopladoras, hidrolimpiadoras de alta presión y enceradoras, además de medios específicos para la eliminación de grafitis en fachadas y exteriores.

Además, se prevé tres limpiezas generales en profundidad a lo largo del curso, que se suman a los turnos de mañana y tarde. Asimismo, Sanz ha señalado que "el contrato incorpora un sistema digital de seguimiento que permitirá conocer diariamente los trabajos realizados, los recursos empleados y el estado del servicio en cada centro educativo, reforzando la supervisión y la mejora continua de la prestación".

El alcalde ha insistido en que este refuerzo del servicio no supone perjuicio alguno para la plantilla municipal. "Les doy la cifra de los trabajadores municipales que se van a despedir: cero", ha afirmado Sanz, quien ha subrayado que la medida reduce la carga de trabajo de los empleados públicos, mejora sus condiciones laborales y dignifica su labor profesional.