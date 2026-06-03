BANCO DE ALIMENTOS

El viernes comienza la Gran Recogida del Banco de Alimentos con el objetivo de conseguir 200.000 kilos

En esta Gran Recogida de Primavera 2026 se espera conseguir 200.000 kilos de alimentos en más de 200 puntos de recogida en la provincia y el objetivo es movilizar a 3.000 personas voluntarias.

Redacción

Sevilla |

El viernes comienza la Gran Recogida del Banco de Alimentos con el objetivo de conseguir 200.000 kilos
El viernes comienza la Gran Recogida del Banco de Alimentos con el objetivo de conseguir 200.000 kilos | Onda Cero Sevilla

Este viernes 5 de junio da comienzo la Gran Recogida de Primavera que organiza el Banco de Alimentos de Sevilla.

El objetivo es movilizar a 3.000 voluntarios para esta acción que se va a desarrollar en más de 200 puntos de recogida en toda la provincia de Sevilla.

El reto de esta nueva edición es conseguir 200.000 kilos de alimentos para garantizar el apoyo alimentario a más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad durante los próximos meses, especialmente en la época de verano.

Se va a combinar de nuevo la recogida física de alimentos con donaciones económicas en línea de caja.

Leopoldo Parias, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana, tanto para colaborar aportando alimentos como para que se animen a ser voluntarios en una campaña tan importante.

Se llevará a cabo el viernes 5 y el sábado 6 de junio bajo el lema "Este banco es para levantarse".

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