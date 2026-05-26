El TSJA avala la protección patrimonial del Cine Cervantes como Bien de Interés Cultural

La sentencia, dictada el pasado 18 de mayo de 2026 y que puede ser recurrida en instancias judiciales superiores, ratifica la validez de la protección patrimonial otorgada al histórico inmueble sevillano y considera acreditados sus valores históricos, arquitectónicos, sociales y culturales.

El tribunal sostiene que la legislación andaluza no exige que un inmueble posea valores "excepcionales" para ser declarado BIC, sino "relevantes", criterio que considera plenamente aplicable al Cine Cervantes, según recoge la sentencia consultada por Europa Press.

La resolución judicial subraya, además, que el edificio constituye "la única gran sala de cine histórica que permanece abierta en la ciudad de Sevilla", calificándolo como un "referente cultural identitario de la cinematografía" sevillana.

El recurso había sido interpuesto por parte de la propiedad del inmueble, que cuestionaba la proporcionalidad de la catalogación y la motivación técnica del expediente. El TSJA concluye que la Consejería de Cultura que dirige Patricia del Pozo actuó conforme a derecho y dentro de sus competencias legales de protección del patrimonio histórico.

La sentencia también rechaza la existencia de desviación de poder y recuerda que la finalidad de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía es garantizar la conservación, protección y transmisión del patrimonio cultural a las generaciones futuras.

Con este pronunciamiento judicial, queda reforzada la protección institucional sobre uno de los espacios culturales más emblemáticos de Sevilla, símbolo de la memoria cinematográfica y escénica de la ciudad desde el siglo XIX.