SOMBRA EN SEVILLA

Un estudio concluye que el naranjo urbano reduce hasta 12 grados la temperatura del pavimento en olas de calor

Un análisis desarrollado por el ArqWellness LAB del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción (Iuacc) de la Universidad de Sevilla ha concluido que el naranjo urbano en Sevilla puede disminuir la radiación y la temperatura superficial del espacio público, del pavimento en concreto, durante episodios de calor extremo hasta doce grados.

Mar Chacón

Sevilla |

Un estudio concluye que el naranjo urbano reduce hasta 12 grados la temperatura del pavimento en olas de calor
Un estudio concluye que el naranjo urbano reduce hasta 12 grados la temperatura del pavimento en olas de calor | Europa Press

Según ha detallado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, el estudio ha sido liderado por el profesor Miguel Ángel Campano Laborda y detalla que su mecanismo más relevante para la reducción de la radiación solar es la sombra proyectada por la copa.

En condiciones estivales típicas de Sevilla, esta sombra puede reducir la temperatura superficial de pavimentos expuestos entre 8 y 12 grados. Además, disminuye la reemisión de calor hacia el peatón y el almacenamiento térmico en el pavimento, reduciendo el calor acumulado que prolonga el estrés térmico tras la puesta de sol.

El estudio señala que, más allá de su función climática, el naranjo, como parte significativa del arbolado sevillano, también tiene un impacto en la salud pública, pues los árboles contribuyen a la retención de determinados contaminantes atmosféricos, mejoran la calidad ambiental y sostienen la biodiversidad urbana.

Además del efecto radiactivo, los naranjos, como el resto del arbolado urbano, contribuyen mediante la evapotranspiración a refrescar el entorno inmediato. El estudio plantea también que el naranjo urbano, dentro del sistema de arbolado de la ciudad, aporta múltiples beneficios adicionales, como la intercepción de las precipitaciones y reducción de escorrentía superficial; la alteración de la distribución local del viento.

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