VOZ DE DANIEL DIGES

La ROSS rinde homenaje a Camilo Sesto

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) homenajea este viernes, 29 de mayo, a las 20,00 horas al cantante Camilo Sesto con un concierto sinfónico en el Cartuja Center, en el que el actor y vocalista Daniel Diges interpretarán algunos de los temas más clásicos del recordado alicantino.

Mar Chacón

Sevilla |

La ROSS rinde homenaje a Camilo Sesto
La ROSS rinde homenaje a Camilo Sesto | Europa Press

Según ha detallado la orquesta en una nota de prensa, el concierto Camilo Sesto Sinfónico con Dani Diges invita al público a "redescubrir algunos de los grandes himnos de la música popular española desde una perspectiva sinfónica", en una cita en la que la ROSS "se transforma" para "tender puentes entre lo popular y lo clásico", reinterpretando el repertorio de Camilo Sesto.

Asimismo, las últimas entradas disponibles pueden adquirirse en la web de la orquesta, que pretende con este concierto "acercar la música sinfónica a nuevos públicos y contextos, apostando por formatos innovadores y populares", dentro de su ciclo 'Feeling ROSS'

Para ello, el concierto contará con la participación como solista de Daniel Diges, una voz que ha protagonizado montajes de teatro musical como 'La Bella y la Bestia' o 'Hoy No Me Puedo Levantar' y que alcanzó proyección internacional tras su participación en el Festival de Eurovisión 2010.

De la misma manera, el programa contará también con la participación del trompetista David Pastor, junto a su banda, que aportarán matices jazzísticos y contemporáneos.

Por otro lado, la ROSS estará dirigida en esta cita por el maestro valenciano, Raúl Benavent, quien busca "mantener en equilibrio el respeto por las versiones originales y una cuidada adaptación orquestal" para construir un sonido "que envuelve al espectador y potencie la dimensión épica y emocional de cada tema", desde 'Vivir así es morir de amor', a 'Perdóname'.

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