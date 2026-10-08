Tercera agresión en diez días a un funcionario en Sevilla I

El sindicato CSIF ha denunciado esta agresión, en la que el trabajador del centro ha tenido que ser atendido por el servicio de urgencias del hospital por los golpes recibidos en la cabeza y en una muñeca.

Además, al interno acababan de levantarle la medida cautelar de aislamiento que tenía impuesta y estaba siendo conducido de vuelta a su módulo, cuando durante el trayecto amenazó de muerte al funcionario que lo acompañaba, advirtiéndole de "lo que le haría cuando coincidieran en la calle".

Ante una amenaza de esa gravedad, el compañero decidió interrumpir el traslado y devolverlo al departamento de aislamiento, y en ese momento el interno le propinó "un fuerte golpe en la cabeza y otro en la muñeca". En este sentido, la rápida intervención de otros funcionarios permitió reducirlo y conducirlo de nuevo a aislamiento.

El sindicato denuncia que es la tercera agresión en diez días y que lleva meses alertando al Centro Penitenciario que es necesario un nuevo protocolo de actuación frente a las agresiones a la plantilla.