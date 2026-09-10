La provincia registra 5,6 millones de desplazamientos por carretera este verano y ocho fallecidos

En un comunicado, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha aseverado que el número de desplazamientos representa un aumento del 1,5 % respecto al año anterior. El total de fallecidos registra uno menos respecto al 2025.

Toscano ha destacado que, pese al incremento en el número de viajes, han descendido las muertes y los hospitalizados, y no ha fallecido ningún motorista. Además, tres de las ocho personas que, en siete accidentes de turismos, han perdido la vida no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

No podemos bajar la guardia", ha alertado el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, que ha hecho un "llamamiento a la concienciación y a la voluntad de cumplir con las normas y con las indicaciones de las autoridades para que el objetivo sea que todos los conductores puedan volver a sus casas".

En concreto, la estadística apunta a una bajada de la siniestralidad en el mes de julio, mientras que en agosto se ha mantenido estable, en relación al verano de 2025. En cuanto al tipo de vía, dos accidentes mortales se han producido en autopista o autovía y seis en carreteras convencionales.