La Policía detiene a dos personas tras incautar casi una tonelada de hachís en Isla Mayor

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, se ha incautado casi una tonelada de hachís, dispuesta en fardos para facilitar su transporte, que se encontraban en dos cocheras del municipio. La investigación comenzó a finales del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que, al parecer, se podrían estar usando dos cocheras ubicadas en la localidad sevillana de Isla Mayor como guardería de sustancias estupefacientes y vehículos utilizados para el transporte de la misma.

Llevadas a cabo las diligencias de investigación oportunas por parte de los agentes, los mismos pudieron comprobar los hechos y una vez localizadas las dos cocheras, ubicadas en el citado municipio, los agentes entraron y registraron las mismas, recuperando en su interior cuatro vehículos tipo todoterreno que se encontraban sustraídos y casi una tonelada de hachís, dispuesta en fardos para facilitar su transporte.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, una vez terminadas las diligencias en sede policial.