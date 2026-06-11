Pedro Abad consigue la nota más alta de Selectividad en Sevilla con un 13,966

El 90 % de estudiantes examinados en la convocatoria ordinaria en la Universidad de Sevilla han superado la Prueba de Acceso a la Universidad y en el caso de la Universidad Pablo de Olavide han superado la prueba el 90,42 por ciento.

En la Universidad de Sevilla, el alumno con la nota más alta, un 13,966 de 14 que es la nota máxima, ha sido Pedro Abad, del colegio Tabladilla. Estudiará Matemáticas y Estadística en la US.

Por otro lado, Héctor Rodríguez ha sido la nota más alta de la UPO con un 13,95, es de Utrera, del IES Ruiz Gijón, y le gustaría matricularse en el doble grado de Física y Matemáticas.

Este 11 de junio y hasta el día 22 del mismo mes comienza el plazo de preinscripción para la solicitud de plazas en las universidades públicas andaluzas. La convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 se realizará en Andalucía los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.