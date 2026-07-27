Inaugurada la placa dedicada a Luis Cernuda en el Paseo de los Poetas de la Generación del 27

En contexto, se trata de la segunda placa que se descubre en este proyecto tras la dedicada a Ignacio Sánchez Mejías el pasado 15 de junio.

Durante su intervención, Sanz ha destacado que Cernuda fue "posiblemente el poeta más universal que dio Sevilla".

"Sin Cernuda, sin su mirada y sin su voz, la Generación del 27 no habría sido la misma. Sevilla tiene con él una deuda de memoria que hoy empezamos a saldar en las calles de la ciudad", ha apostillado.

Asimismo, el Consistorio ha confirmado que las obras de rehabilitación de la Casa Luis Cernuda concluirán en los próximos días, lo que permitirá su apertura el próximo 16 de diciembre.