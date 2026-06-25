De nuevo a licitación la rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio de Sevilla

Por segunda vez el Gobierno Local presentará el proyecto de licitación de la Fábrica de Vidrio para autorizar el gasto de la contratación, consignar en los presupuestos el crédito correspondiente, aprobar el proyecto básico y aprobar el expediente de contratación de las obras. Se trata del paso necesario para sacar a licitación la intervención y avanzar en la recuperación de este histórico espacio de la avenida de Miraflores.

El Ayuntamiento de Sevilla ha explicado en una nota de prensa que, con esta aprobación, "se da un paso decisivo" para recuperar uno de los grandes símbolos del patrimonio industrial de Sevilla.

La actuación se centrará en las naves 1 y 4 de la antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad:

La Nave 1 concentrará la dimensión más patrimonial y museística del proyecto. En planta baja se prevé un recorrido arqueológico, mientras que la planta alta se concibe como una zona expositiva. Esta nave permitirá explicar la historia de la antigua fábrica, el funcionamiento de los hornos y el proceso técnico, artesanal e industrial de producción del vidrio, vinculando la rehabilitación arquitectónica con la recuperación de la memoria obrera e industrial de Sevilla.

La Nave 4 tendrá un carácter más ciudadano y funcional, con espacios destinados a biblioteca, cafetería, gimnasio, consulta/fisio y sala de usos múltiples. De este modo, el proyecto combina la recuperación patrimonial del conjunto con una nueva vida útil para el edificio, incorporando espacios pensados para el uso cotidiano y para la actividad social.