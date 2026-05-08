Marta Platel gana el Premio Fernando Lara de Novela 2026 con 'El baile de las criadas'

La novela ‘El baile de las criadas’ de la periodista Marta Platel ha sido la obra ganadora del Premio Fernando Lara 2026. Un importante galardón literario que concede el Grupo Planeta y la Fundación AXA y que este año ha contado con una gran participación, con 1.003 novelas originales e inéditas tanto nacionales como internacionales.

La novela, había sido presentada como 'Melisa' bajo el seudónimo Patricia Aranda. Ha competido en la final con 'Ongi Etorri' de Ángela Gancedo Igarza.

El baile de las criadas ha sido la ganadora, una novela que combina intriga, romance y también historia, ambientada en la ciudad de Barcelona en 1941, donde protagonizan un importante papel las mujeres de la posguerra. Platel aseguraba estar "muy emocionada" por recibir este premio y más en una ciudad como Sevilla y en el Real Alcázar, ya que es una de sus "ciudades favoritas".

El premio, 120.000 euros para la obra ganadora que además será publicada por la Editorial Planeta el próximo 17 de junio.