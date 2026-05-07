María Tenorio toma posesión de la Alcaldía de Gerena tras renunciar el exregidor por "agotamiento"

Según consta en un mensaje en las redes sociales del Ayuntamiento de la localidad, consultado por Europa Press, el Consistorio tiene previsto a las 20,00 horas del referido día una cita, que tendrá lugar en el Centro Cívico Pepa Suárez García, en la que la Corporación Municipal elegirá a la persona que ostentará este puesto.

Hasta ahora, Tenorio ocupaba el cargo como primera teniente de alcalde y concejala delegada del Área de Seguridad Ciudadana, Juventud y Vivienda. Es licenciada en Ciencias Políticas y pertenece al Gobierno municipal desde 2015, ocupando diferentes delegaciones.

Cabe mencionar que Fernández Gualda explicaba tras su renuncia que ser alcalde "supone una enorme responsabilidad y exige una dedicación absoluta", y reconocía que ya no cuenta con "las mismas fuerzas para entregarme a fondo como este trabajo merece". Por ello, defendía que "lo más honesto es dar un paso a un lado y permitir que otra persona desempeñe estas funciones al cien por cien". Asimismo, señalaba su necesidad de "bajar el ritmo y dedicar más tiempo a su familia".

Fernández fue elegido concejal en 2007, cargo que compatibilizó con su trabajo como informático hasta que, en 2015, fue elegido alcalde de Gerena con mayoría simple. En 2019 y 2023 revalidó el cargo, en ambas ocasiones con mayoría absoluta, siendo el alcalde que mayor porcentaje de votos ha obtenido en toda la democracia en esta localidad.

Por su parte, el PSOE de Sevilla expresaba su respeto por la decisión adoptada y subrayaba que "lo importante es poner a las personas por delante de cualquier otra consideración". Asimismo, señalaba la necesidad de "acompañar, comprender y respaldar a quien ha tomado una decisión valiente y responsable".