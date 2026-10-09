La Macarena alcanzará 320 plazas de aparcamiento perdidas por las obras del metro durante 2027

Según ha detallado el delegado durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno, en respuesta a preguntas de Vox y de Podemos-IU, hasta el momento las obras han afectado a 20 plazas del aparcamiento subterráneo y 180 plazas en superficie en la zona, a las que se unirán estas nuevas. Para paliar esto, se han habilitado 450 plazas en la rotonda de ferroviarios de San Jerónimo y otras 130 adicionales que se están instalado en la Avenida de Llanes, las cuales se conectan con el Hospital con las líneas 10 y 2 de Tussam respectivamente.

En este sentido, Pimentel ha defendido que "todos los cortes de tráfico se han realizado de manera consensuada con la Junta de Andalucía y el Hospital", así como con otros sectores afectados, a lo que ha argumentado que el centro sanitario les ha indicado "que no se han producido incidencias relevantes", salvo algún inconveniente puntual en el acceso de ambulancias.

Al hilo, el portavoz adjunto de Vox, Javier Navarro, ha pedido que el ejecutivo de José Luis Sanz sea "mucho más exigente" con la Junta de Andalucía y les ha afeado por la "falta de planificación" mostrada en la ordenación de las obras. "Vemos que este Ayuntamiento es incapaz de llevar hacia adelante una obra de esta envergadura y cuando llegue a la Ronda Histórica se colapsará toda la Movilidad de la Ciudad", ha añadido.

AYUDAS A COMERCIANTES

Por otro lado, Vox y Podemos han criticado la línea de ayudas impulsada por el Consistorio para los comerciantes de la zona de la Macarena afectada por las obras del metro, las cuales, según la portavoz de Podemos, Susana Hornillo, ha afirmado que la misma ha sido "han sido muy difícil acceder a ellas" y que han supuesto "tan solo 200 euros a cada comercio". Dato que el delegado ha rechazado y ha asegurado que son "entre 4.000 y 6.000 euros".

Igualmente, ha reclamado a la administración local que apliquen excepciones fiscales "como hacen con los autobuses turísticos, que llevan años sin cobrarles impuestos", a la vez que ha lamentado que hayan cerrado siete comercios de la zona, --cinco según Vox-- y ha indicado que "aquellos que permanecen abiertos han reducido sus ingresos un 50 por ciento".

Por su parte, Pimentel ha apuntado que a la Dirección General de Comercio le constan "tres cierres y una apertura" y ha abundado que los cierres se han debido a que eran tiendas "de proximidad y no había vinculación con clientela de fuera".

En esta línea, el portavoz adjunto de Vox ha cuestionado que la convocatoria de ayuda "exigía que el establecimiento siguiese abierto hasta la presentación de la solicitud", algo que ha calificado como "incongruente" porque "esas afecciones les hicieron cerrar".

En respuesta, Pimentel ha sostenido que "no es posible determinar si estos ceses de actividad tienen relación con las obras" y ha justificado que la tramitación "no ha sido farragosa", pero que se ha ceñido la Ley de Subvenciones y "muchos no cumplían los requisitos", a la vez que ha declarado que "el barrio va a estar mejor que nunca".