La jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Noruego del Nobel ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, quien fuera además jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).

El organismo le ha concedido el galardón "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional" y ha destacado que Pillay ha contribuido durante décadas a que Estados y dirigentes rindan cuentas por vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional, además de ofrecer "esperanza a las víctimas de la violencia y el conflicto".

Pillay, nacida en Sudáfrica en 1941, sucede así a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada en 2024 por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El Instituto Noruego había registrado este año más de 280 candidaturas --208 de las cuales corresponden a personas, mientras que otras 79 son organizaciones-- que permanecen secretas, dado que los nombres de los aspirantes solo se publican 50 años después de que el galardón sea entregado.

La ONU felicita a Pillay: "Es un testimonio del compromiso con los derechos"

Naciones Unidas ha felicitado a la jueza, destacando su implicación en la defensa de los derechos humanos, tanto al frente de instituciones de la ONU como en tribunales internacionales.

"Toda su trayectoria profesional es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos", ha destacado la portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, minutos después de que se anunciara el galardón.

Su homóloga en la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Shabia Mantoo, ha agregado que el reconocimiento a Pillay "demuestra la necesidad y el valor de los derechos humanos en este mundo, más que nunca".