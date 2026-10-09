El juez Pedraz rechaza "por el momento" la imputación del PSOE en el 'caso Leire Díez'

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado la imputación como persona jurídica investigada al PSOE "en este momento" puesto que faltan por practicar algunas diligencias en la causa en la que se investiga una supuesta organización para desestabilizar las causas judiciales que afectaran al PSOE y al Gobierno.

En un auto publicado este viernes, el magistrado se basa en la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los requisitos que se exigen para su imputación y explica que, de los actuado hasta el momento, no acredita lo que se viene denominando un “principio de prueba" para atribuir aquella condición de investigado.

"Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad", señala el juez.

Pedraz apunta a la declaración de Cerdán

Pedraz también considera que es necesario practicar algunas diligencias como el análisis de la documentación incautada en la sede del PSOE y en el domicilio de del exsecretario de Organización de esta formación, Santos Cerdán, y otras que se tendrán que señalar más adelante, como la declaración de este último una vez realizadas todas las diligencias acordadas.

Además, el instructor explica la necesidad de concretar los pagos efectuados a la investigada Leire Díez y a otros, así como conocer la finalidad de su actuación y si fueron ordenados y abonados por Santos Cerdán desde cuentas de titularidad de la entidad, permitiendo establecer una conexión objetiva.

Asimismo, el magistrado indica que habrá que determinar algunas incógnitas como quién ordenó materialmente esos pagos, quién estaba autorizado para disponer de las cuentas o quién autorizó o validó internamente el gasto, entre otras.

Una vez completadas estas diligencias, aclara el magistrado, será el momento de decidir sobre la posible condición de investigado del PSOE como persona jurídica como había solicitada la a acusación popular unificada por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos en relación con la malversación de caudales públicos.

La petición del PP al magistrado

Tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el pasado lunes, el Partido Popular pidió la imputación del PSOE como persona jurídica en esta causa por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación.

El Grupo Popular sostenía que "todas las actuaciones delictivas" de la trama tenían por objeto "proteger los intereses" del partido de izquierdas y que, por ello, procedía ya su imputación.

Por el momento, Pedraz descarta imputar al PSOE y se mantiene cauto a la espera de escuchar las versiones de Santos Cerdán y Leire Díez, principales líderes de la presunta trama. Además, el magistrado esperará al informe solicitado a la UCO sobre los movimientos registrados en diversas cuentas bancarias para tomar una decisión.