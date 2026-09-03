Lipasam informa a bares y comercios sobre mantener limpia la calle en sus terrazas

Los titulares de actividades que empleen el espacio público y puedan conllevar el ensuciamiento del pavimento con aceites, grasas u otras sustancias quedan obligados a prevenirlo y a mantener el pavimento ocupado o de circulación en perfecto estado de limpieza y ausencia de manchas.

La campaña informativa se centrará en aquellos espacios donde existe una mayor concentración de estas actividades en la zona del Casco Antiguo y en cada distrito de la ciudad.

La campaña, que ha comenzado esta semana, se divide en varias fases, de manera que en primer lugar, se les ha trasladado a los responsables de los establecimientos la información concreta y que está recogida en la normativa vigente.

Posteriormente, en una segunda fase, en aquellos casos en los que se detecten manchas en el suelo atribuibles a la actividad del establecimiento, se efectuará un requerimiento para su limpieza, además de que se establecerá un plazo de dos semanas para realizar la limpieza y restituir el estado original del pavimento.

En una última fase, se realizará una verificación definitiva del estado de limpieza una vez cumplido el plazo establecido en la anterior. En caso de incumplimiento se realiza una propuesta de denuncia que podría alcanzar un importe de hasta 750 euros.