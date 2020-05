Los hosteleros piden "ayudas urgentes" para evitar que desaparezcan 2.000 bares en Sevilla

Según el ayuntamiento se cumplen las medidas

La velocidad de la desescalada en Sevilla no está siendo la esperada en algunos sectores: sólo una quinta parte de los establecimientos hosteleros de la capital han abierto en esta primera semana. Esos son los cálculos del sector que achaca estos datos al bloqueo de la concesión de nuevas licencias de veladores por el decreto de la Junta de Andalucía 155/2018, por eso el presidente de los hosteleros, Antonio Luque, ha lamentado que a pesar de que hay bares que pidieron su licencia hace años, "aún no han podido abrir y por supuesto no estén facturando absolutamente nada". Los hosteleros piden a los dueños de bares y restaurantes con terrazas que puedan abrir que cumplan escrupulosamente la ley, lo que según el Ayuntamiento se está cumpliendo en general. El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, afirma que "en un grado muy aceptable se están respetando las normas de seguridad sanitaria" y atribuye este buen comportamiento "aparte de a la hostelería y a los ciudadanos en general, al trabajo tan intenso de inspecciones realizadas desde la Delegación de Gobernación".