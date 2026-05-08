Sanz se disculpa por los "problemas de tráfico" en el estreno de 'Berlín' pero defiende una "promoción impagable"

"Consideramos que es una promoción impagable de la ciudad de Sevilla. No tendríamos presupuesto para pagar una campaña de imagen de esta magnitud", ha incidido Sanz en una atención a medios en la Casa Consistorial.

Así, el alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de seguridad y movilidad para minimizar las molestias, con refuerzo de tráfico, Policía Local y Bomberos, además del apoyo de la Policía Nacional.

"Consiste en una proyección internacional sin precedentes, que esta ciudad no podría permitirse el lujo de pagar. Se emitirá en 190 países y se traducirá en 30 idiomas. Abrimos así la puerta a producciones culturales de alto nivel internacional, que posicionan a Sevilla como un gran escenario audiovisual europeo, el que queremos ser", ha apostillado.

Por otro lado, el primer edil ha confirmado al respecto de una de las actividades más esperadas en el marco del evento, el concierto de Rosalía junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla este sábado en un espectáculo denominado como 'La Jarana en el Guadalquivir', que "solo será visible desde la grada habilitada" para la actuación. "Creo que se ofertaron unas 1.000 entradas que fueron agotadas en 10 minutos, solo desde ahí se podrá ver el espectáculo, en principio", ha afirmado.