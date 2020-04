Los hosteleros calculan que cerrarán entre 1.000 y 1.500 bares de la provincia

Luque ha detallado las complicaciones económicas para "pagar alquileres, luz, agua" de los locales y es consciente de que la actividad segura no llegará al menos hasta septiembre. Por ello pide al sector que no haga inversiones en mamparas y otros sistemas de aislamiento hasta no conocer con certeza las condiciones de reapertura de los bares que dictaminará el Gobierno central y "los pasos a seguir".

Sobre la posibilidad de comenzar a abrir establecimientos a partir de la segunda quincena de mayo o junio, tal y como ha apuntado el vicepresidente de la Junta, el presidente de los hosteleros sevillanos ha reconocido que "indudablemente es una alegría ver un poco de luz al final del túnel".

Luque ha explicado que el sector está "dialogando con el Ayuntamiento" para diseñar las normas, porque "es muy importante su colaboración para poder contar con la calle". En este punto ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, y ha pedido "no crear alarma por la posibilidad de invadir las calles con mesas y sillas y que no se pueda andar" ya que eso "no es cierto". Las medidas que se tomarán "irán poco a poco, con aforos reducidos". Para que el sevillano "se sienta seguro el exterior, en la calle" los hosteleros están trabajando de la mano con el Ayuntamiento" y así "el sevillano, con su cerveza o su tapa, tendrá todas las medidas de seguridad y puede ayudar a salvar el negocio". Por eso el sector pide la unidad de partidos y de la sociedad como única manera de salvar y evitar los cierres" lo que también genera preocupación porque puede ocasionar el despido de empleados que, según recuerda Luque, "son nuestra segunda familia".