Arquillo intenta un acuerdo con la antigua junta de la Macarena para "restituir su honor" que evite un juicio

En este sentido, hace unos días se cerró la posibilidad de acuerdo de conciliación notarial con José Antonio Fernández Cabrero, ex hermano mayor de la Macarena; Enrique Espinosa de los Monteros, exmayordomo de la hermandad; Miguel Ángel Fernández Almagro, que fue prioste y José Luis Notario, que desempeñó en esa junta el cargo de consiliario de Cultos.

A lo largo de ese intento de acuerdo se ha puesto sobre la mesa que por parte de los cuatro representantes de la junta de gobierno saliente se ha llevado a cabo "una intromisión ilegítima, grave y continuada" en los derechos al honor y a la propia imagen de los Arquillo, así como "actuaciones que le han producido perjuicios muy graves". Al respecto, Francisco Arquillo Torres ostentaba la condición de conservador de las imágenes titulares de la Hermandad de la Macarena desde el año 1978.

Los Arquillo confían ahora "en hacer valer su trabajo, algo que no ha trascendido a la opinión pública y que ellos no han podido dar a conocer hasta ahora por confidencialidad", en virtud de un acuerdo firmado el 6 de junio de 2025 con dicha junta de gobierno saliente --detalla el comunicado--, "que establece la obligatoriedad de confidencialidad, un requisito que la propia junta no ha cumplido2, desvelando, según lamentan, "medias verdades que han creado confusión" y les han causado "graves daños reputacionales".

"Especialmente ahora, que hace un mes, desde la Universidad de Sevilla, a través de Fundación de Investigación de la US, se envió a la nueva junta de gobierno toda la documentación del proceso de conservación con la imagen y el informe que en su día remitieron por burofax a los rectores salientes y al que la junta actual no había tenido acceso ni conocimiento".

En dicho comunicado se remarca que los Arquillo han manifestado su tranquilidad por el hecho de que la nueva junta de gobierno "tenga ya en su poder el informe que deja claro el estado de conservación en que se entregó la imagen de la Esperanza Macarena, un trabajo por el que la junta saliente les había trasladado su beneplácito y conformidad".

Asimismo, los Aurquillo también se congratulan porque "podrían ser escuchados por primera vez", dado que se han visto "perjudicados" por la "imposibilidad de poder defenderse alegando, la junta saliente, que estaban obligados a guardar silencio por las cláusulas de confidencialidad que habían firmado por contrato".

Tras el revuelo mediático organizado, David Arquillo solicitó por escrito el 25 de julio de 2025 dar explicaciones en el Cabildo Extraordinario del 29 de ese mismo mes con la intención de "aclarar los datos" que ya tenía la junta de gobierno saliente a través de un informe detallado "que los Arquillo les habían enviado por burofax".

Con esta petición querían explicar durante el Cabildo a todos los hermanos los pormenores del trabajo que ellos habían realizado y el estado en que estaba la Virgen cuando terminó su trabajo, "algo que contó con el beneplácito de la junta de gobierno y que culminó con un pequeño ágape en una sala contigua".

LA CONCILIACIÓN ANTE NOTARIO NO PROSPERA

La escritura de conciliación ante Notario, que no ha prosperado, "relata así los hechos: 'Los miembros de la comisión de seguimiento dieron su conformidad con el estado de la imagen tal como se les entregó tras el trabajo realizado, por lo que sobre las 23,00 horas las Hermanas de la Cruz comenzaron a vestir a la Virgen, procediéndose a su traslado al Camarín para que el vestidor la ataviase con las vestiduras que porta expuesta al culto'".

El relato añade que 'mientras tanto, los Arquillo permanecieron sentados en los bancos de la Basílica, hasta que sobre la una de la madrugada, algunos miembros de la junta de gobierno les invitaron a tomar un refresco en un reservado de la Hermandad, manifestándoles los allí presentes su complacencia por el resultado del trabajo realizado, muy José Antonio Fernández Cabrero'.

Para finaliza, según destaca el comunicado, 'sobre las 3,00 horas, los Arquillo, con la satisfacción y tranquilidad del trabajo realizado, se retiraron a su domicilio'. Por este motivo, y "ante la imposibilidad de dar explicaciones en el Cabildo Extraordinario, solo se les permitió una mínima intervención en ruegos y preguntas gracias a su condición de hermanos de la cofradía y sin derecho a réplica".

Los Arquillo decidieron, en diciembre, explicar el proceso de restauración en una conferencia en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría bajo el título 'Información del tratamiento conservador (mantenimiento) realizado en junio de 2025 a la imagen de la Esperanza Macarena'. Pero el despacho de abogados de la junta de gobierno saliente envió "cuatro burofax para ordenar la suspensión de la conferencia", que no se pudo llegar a celebrar.

En el escrito de conciliación notarial consta que "la actuación desplegada por ciertas personas de la junta atenta no solo contra los derechos al honor y a la propia imagen de los Arquillo, sino también contra su derecho a informar de forma veraz y contrastada de lo ocurrido, según la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo".