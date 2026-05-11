La Ronda Urbana Norte sufrirá cortes nocturnos esta semana por las obras de la Línea 3 Norte del Metro

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, la diferencia es que se desplazarán los trabajos al otro lado de la ronda, después de que se haya recuperado el viario afectado hasta ahora por las obras, donde ya se han ejecutado las pantallas y la losa de cubierta.

Una vez ejecutada por completo la primera fase de las obras de la Línea 3 Norte del Metro en el cruce de la Ronda Urbana Norte, esta reordenación permitirá acometer la segunda fase, en la margen Sur. Para ello, será necesario el corte de tráfico de la Ronda Urbana Norte los primeros días de la semana, en horario de 0,00 a 6,00 horas. El primer corte de tráfico está programado para la madrugada del ya martes, 12 de mayo, y afectará únicamente en sentido Puente del Alamillo, mientras que el segundo corte se producirá a medianoche ya del miércoles, 13 de mayo, en dirección Polígono Calonge y A-92.

La reordenación permitirá seguir ejecutando los muros pantallas del túnel sin afecciones al tráfico. De hecho, la ejecución del túnel en este punto se planificó en dos fases para compatibilizar las obras con el mantenimiento de la capacidad viaria de la SE-30.

Así, en la primera fase, el tráfico fue desviado provisionalmente hacia el lado sur de la vía, permitiendo liberar la mitad norte y ejecutar la construcción del túnel en ese espacio. Con la segunda fase, la circulación se situará en el lado norte de la Ronda Urbana Norte, con una configuración similar, pero desplazada al margen opuesto de la calzada.

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO

La implantación del nuevo trazado de tráfico se llevará a cabo de manera progresiva entre los días 11 y 13 de mayo, concentrando las principales actuaciones en horario nocturno para minimizar las afecciones a la movilidad. Así, el lunes, 11 de mayo, se procederá, en horario diurno y sin afecciones al tráfico, a la colocación de las barreras de hormigón tipo New Jersey en el lado norte de la SE-30.

A la noche, entre las 0,00 y las 6,00 horas de ya martes, 12 de mayo, se ejecutará la primera fase con el corte y desvío del tráfico en sentido Puente del Alamillo en este tramo y la reducción a un carril en sentido Málaga. Todo ello con el objetivo de recolocar las barreras de hormigón a la nueva mediana habilitada para esta fase y adaptar la señalización horizontal correspondiente.

Una vez concluidos estos trabajos, durante la jornada del martes, 12 de mayo, se mantendrán habilitados dos carriles por sentido, quedando delimitada provisionalmente la nueva mediana mediante conos. Finalmente, en la madrugada ya del miércoles, 13 de mayo, también entre las 0,00 y las 6,00 horas, se cortará la circulación del tráfico en sentido Este (A-92) para la colocación final de las barreras New Jersey y el pintado de las nuevas líneas de circulación correspondientes a esta nueva fase de obra.

En suma, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda mantiene una coordinación permanente con el Ayuntamiento de Sevilla y los servicios municipales de movilidad y seguridad para garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones y reducir al máximo las molestias derivadas de unas obras estratégicas para la ciudad.

Estos trabajos, como el resto de los concernientes a la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, están cofinanciados con fondos europeos y han sido declarados una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.