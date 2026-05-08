Sevilla reconoce a Morante de la Puebla y Luis Gordillo como Hijos Predilectos de la Ciudad

Según ha detallado Sanz en declaraciones a medios en la Casa Consistorial, la propuesta se llevará al Pleno del próximo 14 de mayo, si bien el acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, tendrá lugar el 30 de mayo a las 11,30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla (Fibes).

Así, el primer edil ha destacado a Gordillo como "el pintor contemporáneo más importante de España en este momento", mientras que ha subrayado que Morante es "una de las grandes figuras del toreo contemporáneo" y un hombre "imprescindible hoy en día en la Tauromaquia".

Asimismo, serán destacadas otras personalidades, entidades o establecimientos, como la Casa Palacios o el Bar Blanco Cerrillo entre los Espacios Emblemáticos de la Memoria de Sevilla, la jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, Rosa Ostos, en la categoría de Contribución a la Ciencia y Salud o el jinete olímpico sevillano Luis Astolfi, en el apartado de Méritos Deportivos. Cabe mencionar que este año no serán reconocidos Hijos Adoptivos en la ciudad.

De esta forma y por modalidades, en la categoría de Trayectoria Profesional serán distinguidos el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, Alfonso Carmona, dado que "ha dedicado toda una vida a la salud infantil y a impulsar la excelencia médica"; y la directora de BBVA España, Cristina de Parias, así como María del Rocío y Carmen Padilla, del Bar El Tremendo, por sus "más de sesenta años" detrás de la barra de esta "institución en la hostelería sevillana".

En la modalidad de Impulso Económico y Empresarial han sido distinguidos la Inmobiliaria Del Sur (Insur) por su "contribución al crecimiento económico de la ciudad"; el presidente del Grupo Morera & Vallejo, Antonio Morera Vallejo, por su liderazgo "ejemplar, basado en el emprendimiento basado en el mundo de los seguros desde hace más de cuarenta años"; Agro Sevilla, una "empresa sevillana que lleva el nombre de Sevilla por todos los rincones del mundo", y la empresaria Rocío Medina, del Grupo Medina, calificada por el alcalde como una "empresaria ejemplar" en el sector de la "agricultura moderna, sostenible" y "ejemplo de talento femenino".

En cuestión de Labor Emprendedora y Talento Sevillano han sido distinguidos el empresario sevillano y fundador de la conocida marca 'Scalpers', Borja Vázquez; la Escuela Técnica Superior de Ingeniería por el equipo Andalucía Racing Team (ARUS), "ejemplo de talento, innovación y de la formación de los jóvenes sevillanos que se forman en esa magnígica Escuela", y la compañía aeroespacial de Sevilla 'Alter Technology', por "su participación en el último proyecto que ha visitado la Luna, a la vanguardia de la aeronáutica aeroespacial en nuestro país y en Europa".

Por el Fomento del Arte, la Cultura y el Patrimonio serán destacados la galertista Juana de Aizpuru, una "figura decisiva que convirtió Sevilla en la capital de vanguardia de la industria artística"; a título póstumo el humorista Pepe Da Rosa, por "trasladar el humor sevillano y andaluz a toda España"; la bailaora Pepa Montes y el guitarrista Ricardo Miño, dos "embajadores del alma del flamenco sevillano en los escenarios de todo el mundo", y el arquitecto y catedrático de la Universidad de Sevilla, Alfonso Jiménez Martín, por llevar "toda una vida dedicada a conservar y engrandecer el Patrimono Histórico" de la ciudad hispalense.

En referencia al Fomento de las Tradiciones de Sevilla se nombrará Medalla de la Ciudad a la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol y a la Asociación Cultural Cabalgata Su Eminencia. Por la Labor Social, serán reconocidos la Hermandad del Inmaculado Corazón de María-Torreblanca, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Club Deportivo Padre Pío por "llevar el deporte base a todos los rincones de la ciudad, a todos los barrios" y el Hogar Nazaret, que "desde hace décadas desarrolla una labor silenciosa acogiendo y atendiendo a niños en situación de vulnerabilidad", según Sanz.

Algunos Espacios Emblemáticos de la Memoria de Sevilla diferenciados serán la Casa Palacios, el Bar Blanco Cerrillo, localizado en la Calle José de Velilla; la Papelería Ferrer, un "negocio histórico de la Calle Sierpes", o El Cronómetro. Por su contribución a la Ciencia y la Salud se nombrará a la jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, Rosa Ostos y la jefa del Servicio de Oftanmología del Hospital Virgen del Rocío, Margarita Cabanás.

Por último, en la categoría de Labor Comunicativa serán distinguidos el periodista y director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, "22 años al frente del ABC de Sevilla" o el también periodista Carlos Colón, por relatar "a diario la ciudad, como nadie lo hace". En la modalidad Méritos Deportivos serán nombrados el jinete olímpico sevillano Luis Astolfi y el Cajasol Sevilla Balonmano Proin, que "ha hecho historia, por primera vez un equipo sevillano está en la primera división del Balonmano nacional".