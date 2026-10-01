Entidades reconocidas por su labor y acompañamiento a personas mayores

Cuatro entidades han sido reconocidas por su compromiso y colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y por estar cerca de las personas mayores.

Han sido, la Parroquia Nuestra Señora de la Oliva, la Asociación de Mayores La Doctora y San José de Palmete, el Centro de Mayores Ferymar y el Lar Gallego. Durante el acto, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha que "la soledad no deseada es uno de los problemas que más sufren las personas de edad en Sevilla, algo no se combate solo con dinero, sino con presencia y cercanía; por eso abrimos comedores y espacios de convivencia donde compartir una conversación vuelva a ser la base de la comunidad".

De esta forma, el Ayuntamiento ha movilizado casi 5 millones de euros para poner en marcha el Programa de Mayores del que se benefician más de 3.300 personas mayores de la ciudad, a través de más de 180 talleres en 14 espacios en 14 Centros de Servicios Sociales, Centros Cívicos y sedes asociativas de Sevilla. La principal novedad de este programa ha sido la puesta en marcha de un servicio de comedor y encuentro social en los Centros de Participación Activa, concebido paliar la soledad no deseada, abierto a sevillanos de 60 años o más, o pensionistas por incapacidad desde los 55 años.