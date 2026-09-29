La Copa del Mundo se expone este miércoles en el Ayuntamiento con horario ininterrumpido

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la Copa del Mundo estará expuesta en el Ayuntamiento de Sevilla durante toda la jornada del miércoles 30 de septiembre, en horario de 9:00 a 21:00 horas. El acceso del público se realizará por la puerta central de la Plaza Nueva, desde donde los visitantes podrán acceder al espacio habilitado para contemplar el trofeo a los pies de la escalera principal de la Casa Consistorial.

De esta manera, la presencia de la Copa del Mundo en el Ayuntamiento de Sevilla se enmarcará en las actividades organizadas con motivo de la visita de la Selección Española a la ciudad y permitirá a la afición sevillana disfrutar de cerca de uno de los trofeos más importantes del deporte mundial.