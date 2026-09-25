La Línea 3 Sur del Metro irá soterrada por Bellavista y Bermejales tras atender más de 60 alegaciones

"Creemos que hemos llegado a una solución de consenso, que de alguna manera une las reclamaciones más relevantes. Los vecinos no querían que el proyecto se adentrase en la zona de Bermejales y afectase al bulevar de la avenida de Europa, por lo que se ha propuesto una solución más tangencial", ha indicado el responsable en una convocatoria a medios en la que ha presentado el proyecto definitivo del tramo Sur de la Línea 3 de Metro junto al alcalde, José Luis Sanz.

De esta forma, se ha optado por una solución soterrada que entrará por la Avenida del Reino Unido, continuará por la Avenida de Polonia y finalmente alcanzará la Avenida de Irlanda. "Todo esto soterrado, para a continuación emerger y cruzar la SE-30 en viaducto".

Estas modificaciones llevadas a cabo en la zona de los Bermejales han sido planteadas "atendiendo a las reclamaciones y alegaciones del Ayuntamiento de Sevilla y de los vecinos".

Por su parte, en Bellavista se ha mantenido el trazado "prácticamente igual" que el inicial, si bien irá de igual forma soterrado, en lugar de a través de la superficie del terreno.

En contexto, diversas plataformas vecinales de los referidos barrios afectados pedían que este tramo estuviese soterrado, ante la "precaución y malestar" que generaba sobre los vecinos la opción de ejecutar el trazado en superficie por la Avenida de Bellavista, entre la glorieta de Presos de los Merinales y el Hospital de Valme, al defender que el soterramiento es "la única alternativa compatible con una ciudad cohesionada, segura y funcional".

Alertaban entonces de los efectos que tendría un metro en superficie en la movilidad y el tráfico del barrio, pues la implantación de un metro en superficie, según los implicados, podría haber reducido plazas de aparcamiento o carriles, "generando problemas de circulación, congestión y aumento de emisiones contaminantes" en una vía que sirve de acceso a Dos Hermanas y a desarrollos urbanísticos proyectados.