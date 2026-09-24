La edición 38 de la Nocturna del Guadalquivir KH7 de Sevilla bate de nuevo en 2026 su récord de participación con más de 26.000 corredores

La Nocturna KH-7 refuerza su carácter inclusivo y solidario al contar con un stand del Banco de Alimentos de Sevilla en la Feria del Corredor para la recogida fundamentalmente leche y, por otra parte, contará por primera vez con la colaboración como voluntarios de unas 50 personas de la Asociación Down Sevilla.

La llegada a meta de los primeros clasificados se prevé en torno a las 22:30 horas, y de los últimos participantes sobre las 23:30 horas aprox.

• Plan de movilidad

Hoy comienzan los desvíos y cortes previos para la correcta organización de la prueba:

l Corte al tráfico rodado total del paseo Las Delicias, desde la glorieta Los Marineros hasta la intersección con avenida Moliní y avenida La Guardia Civil, desde las 22:00 del jueves 24 de septiembre hasta las 05:00 del viernes 25 de septiembre.

l Corte al tráfico rodado total del paseo Las Delicias, desde la glorieta Los Marineros hasta la intersección con avenida Moliní y avenida La Guardia Civil, desde las 15:30 del viernes día 25 de septiembre hasta las 06:00 del sábado día 26 de septiembre.

l Corte al tráfico rodado total de la avenida La Palmera, desde la intersección con avenida Moliní y avenida La Guardia Civil hasta la intersección con Cardenal Bueno Monreal, desde las 15:30 del viernes 25 de septiembre hasta las 06:00 del sábado 26 de septiembre.

Dada la necesidad de reserva de espacio de aparcamiento en el viario público para la organización de la prueba, se autorizan las siguientes zonas destinadas a aparcamiento público en el viario de la ciudad, con la ubicación y horario siguiente:

l Paseo Las Delicias: frente al pabellón de México, desde las 22:00 del jueves día 24 de septiembre de 2026 hasta las 05:00 del sábado día 26 de septiembre de 2026.

l Paseo Las Delicias: desde avenida de Chile hasta la intersección con avenida La Guardia Civil, desde las 22:00 del jueves día 24 de septiembre hasta las 05:00 del sábado 26 de septiembre.

l Glorieta de Buenos Aires: ambos laterales (monumento a Simón Bolívar y Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler), desde las 22:00 del jueves día 24 de septiembre hasta las 05:00 del sábado día 26 de septiembre.

l Avenida Moliní: en toda su longitud y ambos laterales, desde las 22:00 del jueves 24 de septiembre hasta las 05:00 del sábado 26 de septiembre.

l Avenida La Guardia Civil: en toda su longitud y ambos laterales, desde las 22:00 del jueves 24 de septiembre de 2026 hasta las 05:00 del sábado 26 de septiembre.

l Avenida Muñoz León: desde Sánchez Perrier hasta San Juan de Ribera, desde las 22:00 del jueves día 24 de septiembre hasta las 05:00 del sábado 26 de septiembre.

l Avenida la Palmera: desde la intersección con Avenida Moliní y Avenida la Guardia Civil hasta la intersección con Cardenal Bueno Monreal (ambos laterales), desde las 22:00 del jueves día 24 de septiembre hasta las 05:00 del sábado 26 de septiembre.

l Calle la Rábida: en toda su longitud, desde las 22:00 del jueves día 24 de septiembre hasta las 05:00 del sábado 26 de septiembre.

• Dispositivo especial de limpieza

LIPASAM ha diseñado un plan especial que estará formado por 25 trabajadores y 12 vehículos. Un servicio especial centrado a lo largo de los 8,5 kilómetros de recorrido de la carrera por las calles de Sevilla.

Al inicio de la carrera un equipo de Lipasam se centrará en la realización de trabajos en la zona de la salida. Además, el punto de avituallamiento será reforzado con los medios suficientes con el objetivo de retirar los residuos lo más rápidamente posible para restablecer el tráfico y la vuelta a la normalidad a la mayor brevedad.

Durante la segunda parte de la carrera realizarán las actuaciones otro equipo de limpieza. Este servicio realizará también la limpieza de la zona de salida y de meta.

En esta línea, Lipasam está mejorando los servicios con el objetivo de atender las necesidades que en materia de limpieza y recogida de residuos se requieran en las calles de la ciudad.

• Otros datos

El acceso a la zona de salida será a partir de las 21.00 h por las zonas indicadas y estará organizada por marcas, estableciéndose dos cajones

para la salida en función de la mejor marca realizada por el deportista en el circuito de Carreras Populares IMD #Sevilla10 en 2024, 2025 o 2026.

· Cajón 1: hombres sub 40' y mujeres sub 46'

· Cajón 2: resto de inscritos

Recogida de dorsales y bolsa de la carrera en la Feria del Corredor (Torre Sevilla), hasta mañana 25 de septiembre, donde se entregará la Bolsa de la Carrera con su dorsal en la Feria del Corredor, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00. El día de la prueba, viernes 25, la entrega de dorsales en la Feria del Corredor se realizará hasta las 21 horas.