Colocada la primera piedra de la nueva sede de la Cabalgata de Reyes Magos de cara a su estreno en 2028

Según han detallado el Consistorio, el Grupo ABU y el Ateneo en una nota de prensa conjunta, la futura sede se ubicará en el antiguo taller de montaje de la Fábrica de Artillería, una nave construida en 1916 que cuenta con 4.489 metros cuadrados de superficie y grado de protección C. El inmueble se encuentra dentro del ámbito de las antiguas naves de Santa Bárbara, donde el mismo grupo empresarial desarrolla actualmente las dos fases viviendas bajo el nombre de Residencial Artillería.

En este contexto, el acto ha sido convocado y organizado por Grupo ABU junto con el Ayuntamiento de Sevilla y el Ateneo, para "avanzar en un proyecto especialmente vinculado a la historia y las tradiciones de la ciudad y que permitirá dotar a la Cabalgata de Reyes Magos de una sede permanente".

En este sentido, el arquitecto de Grupo ABU responsable del proyecto de rehabilitación de la nave, Javier Romero, ha destacado que "no hay otra manera de actuar sobre este edificio que desde el máximo respeto, con criterios de mínima intervención y apoyándonos en el buen trabajo que en su día hizo el cuerpo de ingenieros del ejército". "Es un edificio de gran calidad espacial y constructiva, con rigurosidad geométrica y funcional. Por eso incidimos en el respeto y en ese criterio de mínima intervención", ha añadido.

En esta línea, el presidente del Ateneo, Emilio Boja, ha confesado "estar nervioso" por lo que significaba esta cita, que ha es un día "de enorme satisfacción" y un "importante avance" con "un gran valor histórico" para la institución como es contar con una sede fija para la Cabalgata de Reyes Magos.

A su vez, Boja ha agradecido al Consistorio la cesión de las naves por un periodo de 75 años y al grupo empresarial la "colaboración, compromiso e implicación de ambas instituciones, han sido fundamentales para que este proyecto pueda hacerse realidad".

Durante su intervención, ha enumerado los distintos sitios desde los que ha salido la Cabalgata como la calle Lombardos, hoy Muñoz Olivé; la Real Maestranza de Caballería; los Jardines de San Telmo; la Cartuja; la antigua Estación de Cádiz; el solar del antiguo cuartel de la Policía en la Alameda; el Pabellón de Chile; las antiguas cocheras de Tussam y, actualmente, desde la Universidad de Sevilla.

Igualmente, ha indicado que esta nueva sede "no será simplemente un lugar de trabajo o de preparación, sino un lugar donde, se convierta, en un museo de la Cabalgata, donde los sevillanos puedan conocer mejor su historia".

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha asegurado que esta nueva sede "no solo resuelve un problema logístico que se arrastraba desde hace décadas", a la vez que ha reconocido la "enorme labor cultural y social del Ateneo de Sevilla". "Desde su primera edición, en 1918, la Cabalgata ha sido un símbolo de ilusión y de solidaridad, recaudando fondos para niños en situación vulnerable y llevando esperanza a hospitales y a hogares de toda la ciudad", ha añadido.

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE SEVILLA

La actuación permitirá "recuperar y poner en valor" una pieza del patrimonio industrial sevillano, integrándola en la profunda transformación que está experimentando este enclave de San Bernardo.

Grupo ABU acometerá las obras de seguridad y salubridad necesarias en la nave para posibilitar su recepción por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla antes de su cesión al Ateneo. Estos trabajos se desarrollarán de manera simultánea a las obras de urbanización del ámbito.

Por otro lado, la colocación de esta primera piedra ha supuesto un nuevo avance en un proyecto que combina recuperación patrimonial, transformación urbana y preservación de una de las grandes tradiciones de Sevilla, dotando a la Cabalgata de Reyes Magos de un espacio estable desde el que preparar cada año una celebración que forma parte de la identidad cultural y festiva de la ciudad.

El proyecto de adaptación del inmueble como sede de la Cabalgata ha contemplado la apertura de nuevos huecos en las fachadas norte y sur de la nave para organizar el cortejo de las carrozas.

En el interior, la nave del taller de montajes será convertida en almacén y taller de montaje de las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos, lo que requerirá "especial atención" a las necesidades espaciales y funcionales en lo relativo a los accesos, dimensiones de los huecos y condiciones de circulación interior; con el objetivo de facilitar las maniobras de entrada, salida y movimiento de las carrozas, así como las labores de montaje, mantenimiento y almacenamiento necesarias para el desarrollo de esta actividad.

De igual manera, se ha propuesto que, en una segunda fase las cuatro primeras crujías contadas desde la fachada norte se destinen a exposiciones, actividades culturales y eventos diversos, favoreciendo así la activación temporal del espacio sin comprometer su carácter ni su integridad arquitectónica.

En cuanto a la nave auxiliar sur, albergará los usos auxiliares asociados a la nave principal, tales como aseos, vestuarios, salas de trabajo, espacios administrativos y almacenes, entre otros.

EL ESCUDO DEL ATENEO EN LA PORTADA DE LA FERIA DE SEVILLA 2027

Durante su intervención, el alcalde de Sevilla ha anunciado que el escudo del Ateneo de Sevilla va a formar parte del eje central de la portada de la Feria de Sevilla de 2027, diseñada por Hugo Montalván, que la ha titulado 'Puerta a los Sueños 1927' y que tiene como protagonistas al cortijo de Pino Montano, punto de encuentro de este grupo literario y el pabellón de Marruecos.

"Un homenaje al centenario de la Generación del 27 que, como no podía ser de otra manera, contará con la presencia del Ateneo de Sevilla, que fue precisamente impulsor, en diciembre de 1927, de los actos fundacionales de aquella generación de poetas brillantes e irrepetibles", ha sostenido.