Comienzan los trabajos para la ejecución del túnel de la Línea 3 bajo el aparcamiento del Hospital Macarena

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha resaltado “el ritmo de los trabajos en este tramo, donde ya hemos incorporado hasta cuatro equipos de pantalladoras y estamos actuando en el tramo de mayor profundidad de toda la Línea 3 del Metro”. En ese sentido, ha remarcado que estos trabajos “avalan que el Gobierno de Juanma Moreno no para en ningún momento en su objetivo de ofrecer la red de Metro que necesitan y merecen los sevillanos”.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla se ejecuta en la mayoría de su trazado a través de la técnica de cut and cover, de muros pantallas, salvo en este punto, bajo el aparcamiento del hospital Macarena que, debido a su profundidad y complejidad requiere de aplicar la técnica de túnel en mina, un método constructivo que se excava desde el subsuelo, avanzando progresivamente desde el frente.

Los trabajos han comenzado con la ejecución de un tramo de pantallas de 32 metros de profundidad y un metro de espesor en ambos márgenes de la calle San Juan de Ribera, a la altura del acceso al Parlamento de Andalucía. Una vez ejecutado el tramo, está previsto trasladar el cruce de Fray Isidoro de Sevilla sobre las nuevas pantallas, como paso previo al desarrollo de las siguientes fases de obra del túnel y del pozo de ataque del túnel en mina bajo el parking del Hospital Virgen Macarena.

En esta fase de los trabajos se incorpora un cuarto equipo de ejecución de pantallas, que se sumará a los tres equipos que trabajan actualmente en el Tramo III, formados por dos equipos de cuchara bivalva y una hidrofresadora que continúa ejecutando las pantallas de la futura estación Hospital Universitario Virgen Macarena.

Los trabajos de ejecución de estas nuevas pantallas se alternarán con los correspondientes al pozo de ataque del túnel, una infraestructura fundamental para poder acometer posteriormente la excavación del túnel en mina. El pozo de ataque se situará junto al extremo sur del aparcamiento y tendrá una configuración cilíndrica, con 17 metros de

diámetro interior. Su perímetro estará formado por pantallas de 34,5 metros de profundidad y un metro de espesor.

Una vez finalizada la ejecución de las pantallas, se procederá a la excavación del interior del pozo hasta alcanzar los 22,5 metros de profundidad. Desde este punto se acometerán los trabajos de excavación del túnel en mina, que discurrirá por debajo del aparcamiento existente en dirección a la futura estación Hospital Universitario Virgen Macarena.

Con la incorporación de la tercera pantalladora, el tercer tramo contará con cuatro equipos destinados a la ejecución de pantallas, reforzando la capacidad de producción y permitiendo alternar los trabajos en los distintos frentes previstos. De esta forma, los dos equipos de cuchara bivalva y el nuevo equipo avanzarán en las pantallas asociadas al túnel de línea, mientras que la hidrofresadora continuará con las pantallas de mayor profundidad y complejidad de la futura estación Hospital Universitario Virgen Macarena. Esta tecnología de alta precisión, operativa en este tramo desde el pasado mes de mayo, permite reducir significativamente el ruido y las vibraciones durante la ejecución, una característica especialmente relevante por la proximidad del Hospital Universitario Virgen Macarena.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla constituye una actuación estratégica para la movilidad de la ciudad. Su recorrido incluye el paso por cuatro centros sanitarios de referencia en la ciudad: el Hospital de San Lázaro, el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora. Con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.