Arranca el juicio con jurado popular por la muerte de Ana Buza en 2019

Que se arrojase del coche en marcha corresponde a la versión ofrecida por su pareja, que se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por un presunto delito de homicidio imprudente.

La familia de la chica sostiene que "ella se bajó del vehículo y después fue atropellada intencionadamente por su pareja", como "culmen de la violencia de género que sufría".

Así, solicita 20 años de prisión, al entender que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato. Ello, de cara al juicio que comenzará este viernes con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 21 y 22 comparecerán los testigos, mientras que los días 23, 24, 25 y 28 declararán los peritos y el día 29 comparecerá el acusado.

La muerte de Ana Buza ha suscitado en diversas ocasiones la movilización de colectivos feministas en demanda de actuaciones que profundicen en las circunstancias de su fallecimiento. De hecho, llegaron a pedir que el caso se investigase en un Juzgado de Violencia de Género, por lo que no se descarta que el inicio del juicio pueda estar acompañado de movilizaciones a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián.