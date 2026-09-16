La ROSS inaugura este jueves su temporada con el 'Réquiem' de Verdi bajo la dirección de Lucas Macías

El concierto tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre, a las 20,00 horas, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La elección de esta obra para el inicio de la temporada sitúa el foco en el "gran repertorio sinfónico-coral", uno de los ejes de la programación de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, destaca la Orquesta en una nota de prensa.

La 'Misa de Réquiem' reúne a orquesta, coro y solistas en un mismo programa, lo que refuerza el carácter de apertura de curso y sitúa el inicio de la temporada en torno a una de las grandes partituras de la historia de la música. Compuesta en 1874 en memoria del escritor Alessandro Manzoni, la 'Misa de Réquiem' de Verdi ocupa un "lugar central dentro del catálogo del compositor y del repertorio concertístico".

La partitura articula el texto litúrgico de la misa de difuntos en una estructura amplia que combina la escritura operística característica de Verdi con un tratamiento sinfónico y coral de gran alcance. A lo largo de sus distintas secciones, el 'Réquiem' alterna episodios de gran intensidad, como el 'Dies irae', con otros de carácter más contenido, en los que se despliega una escritura vocal y orquestal de mayor recogimiento.

"Este equilibrio entre dramatismo y contención sitúa la obra como una referencia dentro del repertorio y como una apertura de temporada de especial relevancia artística", añade la ROSS en su comunicado. La interpretación contará con un destacado cuarteto internacional formado por figuras de reconocido prestigio con presencia habitual en los principales escenarios y formaciones del circuito internacional.

Junto a ellos, el Coro del Teatro de la Maestranza abordará una partitura que exige una estrecha integración entre solistas, coro y orquesta.

Además, coincidiendo con el inicio de la temporada, la ROSS pone a la venta este jueves los abonos del ciclo de Música de Cámara, que podrán adquirirse hasta el 24 de octubre. Este abono supone un ahorro del 40% sobre el precio de las entradas sueltas y da acceso a los doce conciertos programados entre el 25 de octubre de 2026 y el 16 de mayo de 2027, todos ellos los domingos a las 12.00 horas en el Espacio Turina.