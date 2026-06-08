LA SUERTE EN SEVILLA

El Cuponazo de la ONCE deja más de 1,5 millones de euros en Tomares

El sorteo de la ONCE de este pasado sábado, 6 de junio, ha repartido en Tomares (Sevilla), 500.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, un total de 1.500.000 euros gracias a un cupón premiado; y nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno, lo que suman 1.680.000 euros.

Mar Chacón

Sevilla |

El Cuponazo de la ONCE deja más de 1,5 millones de euros en Tomares
El Cuponazo de la ONCE deja más de 1,5 millones de euros en Tomares | Europa Press

Según ha detallado La ONCE en una nota de prensa, el premio ha sido repartido por el vendedor, Manuel Morente, activo en el municipio desde el año 2015, y que ha repartido "el premio gordo" a lo largo de su ruta por el municipio sevillano.

En este sentido, el vendedor ha asegurado que "aún está intentando creerselo" después de "haberle dado el premio a tantas personas", a la vez que ha celebrado "emocionado" que el premio haya estado "repartido". "Tengo ganas de celebrarlo con ellos", ha añadido.

En contexto, el sorteo del sábado, 6 de junio, ha estado dedicado al artículo 49 de la Constitución y su sello de Correos conmemorativo, y ha dejado 200.000 euros con diez cupones premiados en Torremolinos (Málaga), además de 40.000 euros con 2 cupones premiados en Huelva. El resto de sus premios se ha repartido entre Cataluña y Castilla La Mancha.

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